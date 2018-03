Polizei Paderborn / Die Polizeiwache in Büren hat einen neuen Leiter

Die Polizeiwache in Büren hat einen neuen Leiter

Büren - (uk) Die Polizeiwache in Büren hat einen neuen Leiter. Anfang März wurde dem Ersten Polizeihauptkommissar Thomas Wiehe von Landrat Manfred Müller die Leitung der Wache in der Bürener Innenstadt übertragen. Er ist Nachfolger von Polizeihauptkommissar Michael Schütte, der dort über 15 Jahre tätig war und jetzt nach Paderborn gewechselt ist, um die Leitungsfunktion der Polizeiwache dort zu übernehmen (siehe Pressebericht vom 16.03.2018).

Der Landrat begrüßte zusammen mit dem Leitenden Polizeidirektor Andreas Kornfeld den 57-Jährigen an seiner neuen Dienststelle.

Müller: "Ich freue mich, dass wir mit Thomas Wiehe einen sehr erfahrenen Nachfolger für Michael Schütte gefunden haben, denn auf den neuen Wachleiter kommt in naher Zukunft eine Zweifachfunktion zu. Wir planen im Laufe dieses Jahres die organisatorische Zusammenlegung der Wachen Büren und am Flughafen, um mit unseren Polizeibeamten auf der Straße noch präsenter sein zu können. Zu den Aufgaben des neuen Dienststellenleiters werden daher alle dazu gehörenden vorbereitenden Aufgaben gehören. Vor diesem Hintergrund muss auch zeitnah eine räumliche Erweiterung im Gebäude an der Königstraße geschaffen werden, weil in Zukunft deutlich mehr Beamtinnen und Beamten dort ihren Dienstort haben werden."

Thomas Wiehe hatte 1978 seine Polizeiausbildung in der Polizeischule in Stukenbrock begonnen. Danach sammelte er im mittleren Dienst als Streifenbeamter erste Einzeldiensterfahrungen in Köln und in Bielefeld, ehe er 1983 nach Paderborn versetzt wurde. Nach dem Ablegen der zweiten Fachprüfung versah der junge Polizeikommissar zunächst wieder in Köln und später in der Einsatzhundertschaft in Stukenbrock seinen Dienst. Hier war er auch für viele Jahre in der Qualitätssicherung, als Fachlehrer und Jahrgangsleiter tätig. 2004 kehrte er in die Kreispolizeibehörde Paderborn zurück. Wo er unter anderem als Dienstgruppenleiter in der Polizeiwache Paderborn, Leiter der Flughafenwache und als Dienstgruppenleiter auf der Leitstelle Dienst versah. Zuletzt leitete er das Verkehrskommissariat im Polizeidienstgebäude an der Ferdinandstraße.

Thomas Wiehe wohnt in Büren. Er ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

