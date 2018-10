Polizei Paderborn / Diebstähle von Reitutensilien

Diebstähle von Reitutensilien

Salzkotten - (mb) In der Nacht zu Sonntag sind auf dem Reitplatz am Thüler Feld mehrere Diebstähle von Sätteln und anderen Reitutensilien verübt worden. Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Am Wochenende fand an der Reitanlage ein Reitturnier statt. Für die Pferde waren Zelte aufgebaut worden. Zahlreiche Pferdetransporter und -anhänger standen im Turnierbereich. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Spind in einem der Zelte aufgebrochen. Gestohlen wurden ein Reithelm und Lederhalfter und weitere Reitutensilien. Aus einem Pferdeanhänger verschwand ein Sattel samt Zubehör im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Angaben machen können: Telefon 05251/3060.

