Polizei Paderborn / Dienstagwagen der Kreisverwaltung beschädigt

Dienstagwagen der Kreisverwaltung beschädigt

Paderborn - (mb) In der Nacht zu Freitag sind auf dem Hof der Kreisverwaltung an der Aldegrever Straße fünf Dienstagwagen beschädigt worden.

An drei BMW, einem Mini und einem VW Bulli stachen die Täter teils alle vier Reifen ein. Zudem wurde der Lack an den Autoseiten verkratzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr. Im gleichen Zeitraum wurden an der Bahnhofstraße Dienstagwagen der Bundespolizeidienststelle Paderborn beschädigt (Pressemitteilung der Bundespolizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4049267). Die Tatorte liegen nur 300 Meter auseinander.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

