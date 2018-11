Polizei Paderborn / Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Paderborn - (vh) Bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag in der Husener Straße wurden drei Personen leicht verletzt. Gegen 14:22 Uhr fuhr ein 34-jähriger Passatfahrer die Husener Straße stadtauswärts. In Höhe der Einfahrt zum Brüderkrankenhaus fuhr er auf einen verkehrsbedingt wartenden Hyundai auf, der von einem 57-jährigen Paderborner geführt wurde. Durch den Aufprall zogen sich sowohl die 29-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers als auch der Hyundaifahrer und dessen 52-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus verbracht.

