Polizei Paderborn / Dreister Ladendieb festgenommen

Dreister Ladendieb festgenommen

Paderborn, Westernstraße - Am Freitag wurde gegen 15:00h ein 30jähriger Mann aus Georgien von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, als er in einem großen Paderborner Kaufhaus Parfüm im Wert von ca. 600 Euro in eine eigens für Diebstähle präparierte Tasche steckte und das Geschäft verließ. Der dreiste Dieb konnte nach kurzer Verfolgung durch den Ladendetektiv gestellt werden. Er wurde vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Haft des Mannes an.

