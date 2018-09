Polizei Paderborn / Einbrecher flüchtet mit weißem Auto

Einbrecher flüchtet mit weißem Auto

Paderborn - (mb) Ein Zeuge hat am Dienstagmorgen am Le-Mans-Wall einen Einbrecher in die Flucht geschlagen. Gegen 04.50 Uhr war ein 62-jähriger Mann auf dem Weg zur Arbeit. An der Ecke Le-Mans-Wall bemerkte er auf dem Parkplatz vor einem Zoo-Geschäft ein weißes Auto mit geöffneter Tür. Ein Schaufenster des Geschäfts war eingeschlagen. Plötzlich stieg ein Mann durch das Fenster aus dem Laden, sprang in das Auto und fuhr in Richtung Liboriberg davon. Der Fußgänger alarmierte die Polizei. Den flüchtigen Tatverdächtigen beschrieb der Zeuge als Südländer mit grauer Kapuzenjacke. Das Autokennzeichen und der -typ sind nicht bekannt. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

