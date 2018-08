Polizei Paderborn / Einbrecher kamen über das Dach

Einbrecher kamen über das Dach

33100 Paderborn - (gh) In der Nach zum Sonntag sind Einbrecher über das Dach in ein Einkaufszentrum an der Husener Straße eingestiegen. Ziel der Täter war der Verkaufsraum einer Lottoannahmestelle mit integriertem Tabakshop.

Um überhaupt in das Gebäude zu gelangen zerstörten die Einbrecher mit erheblichem Arbeitsaufwand einen Teil des massiven Gebäudeflachdachs. Um 01:05 Uhr in der Nacht zeichnete die Raumüberwachungsanlage zwei maskierte Täter auf, wie sie über eine Aluleiter durch ein Loch in der Decke in den Verkaufsraum eingestiegen sind. Einer der Täter hatte ein Nageleisen dabei. Wahrscheinlich bemerkten sie die Überwachungsanlage und türmten deshalb nach kurzer Zeit ohne Beute auf demselben Weg.

Zeugen, die im Bereich der Husener Straße oder des Einkaufszentrums verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Paderborn in Verbindung zu setzen, 05251-306-0.

