Polizei Paderborn / Einbruch in Bürogebäude

Einbruch in Bürogebäude

Paderborn - (uk) In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen ist ein unbekannter Täter in ein Büro in der Paderborner Innenstadt eingebrochen. Das Großraumbüro befindet sich in der zweiten Etage eines Bürogebäudes an der Franziskanermauer. Der Täter hatte die Eingangstür aufgebrochen und anschließend Geld aus einer Geldkassette entwendet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

