Polizei Paderborn / Einbruch in Ferienhaus

Einbruch in Ferienhaus

Bad Wünnenberg - (mb) Nach einem Einbruch in ein Ferienhaus am Wiesenweg in der Nacht zu Donnerstag fahndet die Polizei nach den Tätern. Ein Polizeihubschrauber war an der Suche beteiligt.

Die Besitzer des Ferienhauses erhielten am Donnerstag gegen 22.20 Uhr eine Einbruchsalarmmeldung. Da sie weit außerhalb des Kreises Paderborn wohnen, erreichten sie das Haus erst gegen Mitternacht. Sie stellten mehrere Einbruchspuren und ein zerstörtes Fenster fest. Die Alarmanlage hatte ausgelöst. Als die Hausbesitzer per Handy die Polizei alarmierten, fuhr ein Fiat, besetzt mit zwei Personen auf dem Schotterweg vor dem Haus vor. Nach einem kurzen Wortwechsel fuhr der Wagen wieder davon.

Einem Streifenwagen, der wegen des Einbruchs eingesetzt worden war und sich in unmittelbarer Nähe befand, kam ein Auto auf dem Nollenweg entgegen. Die Polizisten wollten den Wagen stoppen und überprüfen. Das Auto wich über den Gehweg aus, streifte den Polizeidienstwagen und bog in die Straße Am Olvekebach. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, konnten den Fiat aber nicht entdecken. Sie forderten weitere Streifen zur Unterstützung bei an. Die Polizeileitstelle setzte zur Fahndung auch einen Polizeihubschrauber ein.

Das gesuchte Auto konnte bislang nicht aufgefunden werden. Ob die Insassen mit dem versuchten Einbruch in Zusammenhang stehen, ist nicht geklärt. Aus dem Ferienhaus wurde nichts entwendet.

Zeugen, die zwischen 22.00 Uhr und 00.00 Uhr verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Wiesenweges gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

