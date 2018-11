Polizei Paderborn / Einbruch in Generalvikariat

Einbruch in Generalvikariat

Paderborn - (uk) Über den Feiertag sind unbekannte Täter in das Generalvikariat in der Paderborner Innenstadt eingebrochen. Die Täter hatten in der Zeit zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen eine Fluchttür des am Domplatz gelegenen Gebäudes aufgebrochen. Innerhalb des Hauses wurden über 30 Büros durchsucht nachdem die Täter vorher deren Eingangstüren gewaltsam geöffnet hatten. Mit einer geringen Menge Bargeld flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

