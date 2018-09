Polizei Paderborn / Einbruch in Gesamtschule

Einbruch in Gesamtschule

Delbrück - (uk) Unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gewaltsam in die Gesamtschule in Delbrück eingedrungen. Die Kriminellen hatten ein Fenster, der am Nordring gelegenen Schule, geöffnet und danach diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Angaben zu möglichem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222