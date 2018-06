Polizei Paderborn / Einbruch in Pizzeria

Einbruch in Pizzeria

Paderborn - (mb) An der Elsener Straße ist in eine Pizzeria eingebrochen worden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Sonntagabend 23.00 Uhr und Dienstagmorgen 10.00 Uhr. Mit einem Mauerstein zerstörten die Täter eine Scheibe der Eingangstür und drangen in die Pizzeria ein. Aus der Kasse stahlen die Täter das Wechselgeld, hauptsächlich Münzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

