Polizei Paderborn / Einbruch in Schreibwarenladen

Einbruch in Schreibwarenladen

Delbrück - (uk) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in einen Schreibwarenladen in der Delbrücker Innenstadt eingebrochen. Die Täter brachen in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 06.45 Uhr die Eingangstür des in einem Wohn- und Geschäftshaus am Krichplatz befindlichen Ladens auf und entwendeten anschließend Bargeld sowie etwa zehn Stangen Zigaretten. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222