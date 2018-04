Polizei Paderborn / Einbrüche in Wohnhäuser

Einbrüche in Wohnhäuser

Salzkotten - (mb) Zwei Einbrüche sind in den Ortsteilen Scharmede und Upsprunge verübt worden.

An der Hederbornstraße in Upsprunge ist in der Nacht zu Mittwoch in ein Wohnhaus mit angebauter Werkstatt eingebrochen worden. Die Einbrecher brachen eine Seitentür der Werkstatt auf. Im Gebäude öffneten sie weitere Türen sowie Schränke gewaltsam. Gestohlen wurden Bargeld sowie ein Laptop und ein Handy.

Innerhalb der letzten Tage wurde am Heideweg in Scharmede in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Bewohner waren verreist. Ein Nachbar entdeckte die Tat am Dienstagvormittag. Die Täter waren durch die Terrassentür eingestiegen und hatten nach Wertsachen gesucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

