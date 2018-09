Polizei Paderborn / Einladung zu Presseterminen: ...

Einladung zu Presseterminen: Verkehrssicherheitstage 2018 - Aktionstag: sicher.mobil.leben-Ablenkung im Blick (Besonders geeignet für Foto- und Filmbeiträge)

Paderborn - Sehr geehrte Damen von Presse, Rundfunk und Fernsehen,

Ablenkung am Steuer, ein aktuelles Thema im Kontext zu Verkehrssicherheit und schweren Verkehrsunfällen, steht im Mittelpunkt der diesjährigen Paderborner Verkehrssicherheitstage. An zwei Tagen informieren die Paderborner Polizei und die Verkehrswacht in Kooperation mit den Paderborner Berufskollegs und weiteren Partnern über Gefahren im Straßenverkehr. An zahlreichen Ständen und bei Aktionen werden die Besucherinnen und Besucher zwei Tage lang konkret mit den Gefahren konfrontiert.

Weitere Infos und das komplette Programm finden Sie im Internet auf: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/verkehrssicherheitstage-an -berufskollegs

Ich lade Vertreter/innen Ihrer Redaktionen zu folgenden Terminen ein.

Mittwoch, 19.09.2018, 09.30 Uhr, Paderborn, Schulhof der Berufskollegs Am Bischofsteich - Begrüßung durch Landrat Manfred Müller, anschließend Rundgang über das Aktionsgelände

Donnerstag, 20.09.2018, 11.30 Uhr, Paderborn, Maspernplatz östlicher Teil - Unfallsimulation "Aufprall auf Baum" (Pkw wird am Autokran hochgezogen und stürzt frontal herab), anschließend zeigt die Feuerwehr realistisch die "Rettungskette" - Sicherung, Bergung und Versorgung der Unfallopfer

Beide Termine werden durch die Pressestelle der Polizei begleitet.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. gez. Michael Biermann, PHK

