Polizei Paderborn / Firmeneinbruch im Berglar

Firmeneinbruch im Berglar

Salzkotten - (mb) Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen ist im Berglar in das Firmengebäude eines Unternehmens für Oberflächentechnik eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelten an Türen und Fenstern, um in das Gebäude zu gelangen. Auch im Gebäude hebelten die Einbrecher Büros und Schränke auf. Sie entwendeten mehrere Handys und Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

