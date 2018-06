Polizei Paderborn / Fußball-Weltmeisterschaft 2018 - Fairplay ...

Fußball-Weltmeisterschaft 2018 - Fairplay auch beim Publik-Viewing, Jubeln und Feiern

Paderborn - (mb) Feiern ja, Randale nein. Das ist die Devise der Paderborner Polizei für die kommenden vier Fußball-Wochen.

"Unser Ziel ist es, dass die Veranstaltungen rund um die Weltmeisterschaft bis zum Endspiel störungsfrei verlaufen. Die Gewährleistung der Sicherheit hat höchste Priorität", so das Team der Einsatzleiter zu den WM-Spielzeiten.

Auch die Polizei hat großes Verständnis für die Begeisterung der Fans und hofft auf eine erfolgreiche WM. Bei aller verständlichen Freude: Gegenseitige Rücksichtnahme und Regeln dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Bei Straftaten und groben Verkehrsverstößen wird die Polizei konsequent einschreiten. Die Einsatzkräfte werden tolerant und freundlich agieren - gegenüber Randalierern wird die Polizei aber kein Pardon zeigen.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass sich nach Spielende spontane Auto-Korsos bilden können. Hier macht die Polizei noch einmal deutlich: "Autokorsos sind keine rechtsfreien Räume!" Stoppschilder, Ampeln und andere Verkehrszeichen gelten uneingeschränkt. Beim Autofahren müssen alle Insassen immer angeschnallt sein. Das Sitzen oder Stehen auf Fahrzeugdächern und Motorhauben ist verboten, weil lebensgefährlich! Denn auch bei Autokorsos werden die Gesetzmäßigkeiten der Physik nicht außer Kraft gesetzt. Schon bei niedrigen Geschwindigkeiten kann es ohne Gurt zu schweren Verletzungen kommen, wenn der Fahrer plötzlich bremsen muss. Das gleiche gilt natürlich auch für das Hinauslehnen aus dem Seitenfenster oder dem Stehen in der Öffnung des Schiebedachs.

Für den Fahrer gelten selbstverständlich die Promillegrenzen. Er sollte daher am besten völlig nüchtern fahren! Das gleiche gilt für Drogenkonsum. Mit Kontrollen muss jederzeit gerechnet werden. Die Polizei rät: Schon vor der Fußballparty festlegen wer sich anschließend ans Steuer setzt!

Thema Verkehrssicherheit von Fahrzeugen: Flaggen am Auto sind meist mit einfachen Plastikhalterungen versehen, die nicht sonderlich gut halten. Bei Fahrten in der Stadt ist das kein Problem, bei Überlandfahrten oder gar auf der Autobahn gehören die Flaggen aber ins Auto, weil die Gefahr besteht, dass sie abreißen und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährden oder Autos beschädigen. Außerdem dürfen Fahnen die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigten. Zudem ist es verboten, während der Fahrt Flaggen an Stangen aus dem Autofenster zu halten.

Auch für die Fans, die zu Fuß unterwegs sind, gelten die Verkehrsregeln. Sie sollten im Freudentaumel nicht übermütig werden. Wer achtlos auf der Fahrbahn herumläuft riskiert gefährliche Situationen und schwere Verletzungen.

Die Polizei ist bestrebt, den Interessen der feiernden Fans sowie den Anliegen der Anwohner gerecht zu werden, gerade was die Lärmbelästigung in den späten Abend- und Nachtstunden betrifft.

Fairplay - ganz klar Vorteil für alle ...

Wenn alle Fans vernünftig feiern, steht einem neuen Sommermärchen nichts entgegen.

Die Einsatzleiter der Polizeieinsätze zu den WM-Spielen setzen auf Fairplay. v.l. EPHK Michael Lohl, PHK Carsten Schlüter, EPHK Bernd Spieker, EPHK Michael Schütte und PHK Helmut Flottmeier

