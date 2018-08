Polizei Paderborn / Fußballtore gestohlen

Fußballtore gestohlen

Paderborn - (uk) Wenn das häufiger vorkommt werden wir nie wieder Weltmeister! - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei kleine Fußballtore von dem Schulhof einer Grundschule in Schloß Neuhaus gestohlen. Die beiden Minitore aus Aluminium waren auf dem hinteren Teil der an der Straße Im Schloßpark befindlichen Schule auf dem Boden fest verankert. Unbekannte Diebe brachen die Verankerung gewaltsam auseinander und nahmen die etwa 1 x 1,5 Meter Tore mit. Der Schaden liegt bei etwa 400 Euro. Zeugen, die Angaben zu möglichen Tätern machen können oder den Standort der gestohlenen Tore kennen, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

