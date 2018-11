Polizei Paderborn / Fußgänger durch rücksichtslosen ...

Fußgänger durch rücksichtslosen E-Bike-Fahrer verletzt

Paderborn, Ortsteil Benhausen - In der Samstagnacht wurde gegen 23:00h ein 40jähriger aus Benhausen an der Ecke Dörenerholzweg/Eggestraße durch einen bisher unbekannten E-Bike-Fahrer von hinten angefahren. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich am Kopf. Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern flüchtete der Radfahrer vom Unfallort. Der Fußgänger wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert. Durch die Polizei wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

