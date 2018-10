Polizei Paderborn / Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Gegenverkehr beim Abbiegen übersehen

Paderborn - (mb) Zwei Schwerverletzte und zwei Autos mit Totalschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 12.20 Uhr auf der Borchener Straße in Höhe der Anschlussstelle B64 ereignet hat.

Ein 70-jähriger Mercedesfahrer fuhr stadteinwärts und bog nach links auf die Zufahrt zur B64 in Richtung Höxter ab. Dabei übersah er eine entgegen kommende VW-Touran-Fahrerin (38). Die Fahrzeuge kollidierten frontal und blieben schwer beschädigt im Einmündungsbereich liegen. Der Mercedesfahrer und die VW-Fahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden nach notärztlicher Versorgung am Unfallort mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Borchener Straße musste im Bereich der Unfallstelle für 90 Minuten einseitig gesperrt werden.

