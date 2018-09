Polizei Paderborn / Innerhalb von fünf Minuten übersehen ...

Innerhalb von fünf Minuten übersehen Autofahrer zwei Radfahrer

Paderborn - (uk) Am Donnerstagmorgen sind in Paderborn innerhalb von fünf Minuten eine Radfahrerin und ein Radfahrer leicht verletzt worden, nachdem sie von einer Autofahrerin und einem Autofahrer übersehen worden waren. Gegen 10.10 Uhr hatte eine 30-jährige Autofahrerin die Friedrichstraße aus Richtung Westerntor kommend befahren und vor der Einmündung Marienstraße zunächst bei Rotlicht gewartet. Als die Ampel auf "grün" umsprang, bog sie nach rechts ab und übersah dabei eine auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin, die bei Grünlicht über die Marienstraße geradeaus weiter in Richtung Neuhäuser Tor fahren wollte. Die 20-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen am Knie zu. Nur fünf Minuten später kam es zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer im Einmündungsbereich Riemekestraße/Erzbergerstraße. Ein 66-jähriger Autofahrer hatte die Erzbergerstraße aus Richtung Goerderlerstraße kommend befahren. Beim Abbiegen nach rechts auf die Riemekestraße, wurde er nach eigenen Angaben durch die tief stehende Sonne geblendet, so dass er einen Radfahrer (67) übersah, der die Riemekestraße in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring befahren hatte. Der Zweiradfahrer prallte gegen die vordere linke Seite des Fords und fiel zu Boden. Dabei zog er sich Verletzungen an der Hand und im Gesicht zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

