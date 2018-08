Polizei Paderborn / Jagdhütte abgebrannt

Jagdhütte abgebrannt

Hövelhof - (uk) Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr zu dem Brand einer Jagdhütte zwischen Hövelhof und Riege gerufen. Die Holzhütte, die auch für Feiern genutzt werden kann, brannte komplett nieder. Gegen 03.30 Uhr war das Feuer in der Nähe der Hövelrieger Straße bemerkt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Hütte schon fast in Gänze niedergebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 20000 Euro belaufen. Nach ihren ersten Ermittlungen konnte die Polizei noch keine Angaben zur Brandursache machen. Brandstiftung kann demnach auch nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in dem Bereich verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222