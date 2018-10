Polizei Paderborn / Junge Autofahrerin bei Alleinunfall auf ...

Junge Autofahrerin bei Alleinunfall auf Bundesstraße leicht verletzt

Paderborn - (uk) Am Montagmorgen ist eine junge Frau auf der Bundesstraße 64 in Höhe Paderborn bei einem Alleinunfall leicht verletzt worden. Die 23-Jährige hatte gegen 08.05 Uhr die Straße in Richtung Höxter befahren. Etwa 350 Meter vor der Abfahrt nach Benhausen, war sie auf Grund von Ablenkung, mit ihrem Audi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gefahren. Dabei wurde das Fahrzeug herumgeschleudert und kam auf der Beifahrerseite liegend, quer zur Fahrbahn auf dem rechten von zwei Geradeausfahrstreifen zum Stillstand. Zwei Männer, die sich wenige Augenblicke später der Unfallstelle näherten, schlugen die Windschutzscheibe des stark beschädigten Autos ein und zogen das Unfallopfer, das sich nicht aus eigener Kräfte hätte aus dem Wrack befreien können, aus dem Auto. Sie wurde für die weitere ärztliche Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

