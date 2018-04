Polizei Paderborn / Junger Fahrradfahrer stürzt bei Kollision ...

Junger Fahrradfahrer stürzt bei Kollision mit Auto

Hövelhof - (dm) Ein 14-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr fuhr der Radler verbotswidrig auf dem Gehweg des Wassermannswegs in Richtung Leostraße. Gleichzeitig bog ein Ford-Focus-Fahrer (63) vom Wassermannsweg auf einen Parkplatz ab. Dabei übersah er den auf dem Gehweg entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Jugendliche stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen. Zur Untersuchung wurde der Verletzte vom Rettungsdienst in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

