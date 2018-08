Polizei Paderborn / Junger Radfahrer von Autofahrer übersehen

Junger Radfahrer von Autofahrer übersehen

Paderborn - (uk) Ein junger Radfahrer ist am Freitagnachmittag von einem Autofahrer übersehen und bei der Kollision leicht verletzt worden. Der 38-jährige Autofahrer hatte zusammen mit einer 31-jährigen Beifahrerin gegen 17.03 Uhr die Klöcknerstraße in Richtung Bahnhofstraße befahren. An der Einmündung hatte der Autofahrer zunächst angehalten und den Querverkehr passieren lassen. Beim Abbiegen nach rechts übersah er einen 10-jährigen Radfahrer, der den linken Radweg der Bahnhofstraße verbotenerweise in Richtung Innenstadt befahren hatte. Der Junge prallte gegen die rechte Front des Skoda Fabia und fiel auf die Motorhaube. Dabei zog er sich leichte Verletzungen am Ellenbogen zu. Er wurde an der Unfallstelle durch eine Notärztin behandelt. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht notwendig.

