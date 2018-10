Polizei Paderborn / Kradfahrer nach Unfall mit ...

Kradfahrer nach Unfall mit Rettungshubscharauber ins Krankenhaus geflogen

Bad Wünnenberg-Haaren - (ob) Bei einem schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einem Trecker erlitt der Kradfahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagvormittag in Bad Wünnenberg-Haaren. Auf der Wünnenberger Str. (L 751) fuhren zwei Kradfahrer von Haaren in Richtung Bad Wünnenberg. Vom Hirschweg überquerte ein 59 Jahre alter Treckerfahrer aus Bad Wünnenberg aus Sicht der Kradfahrer von rechts kommend die L751. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorderen Kradfahrer. Der 58 Jahre alte Fahrer einer Harley Davidson aus dem kreis Gütersloh erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Kassel geflogen. Die L751 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

