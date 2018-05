Polizei Paderborn / Mährobotor entwendet und in Dorfteich geworfen

Mährobotor entwendet und in Dorfteich geworfen

Paderborn - (uk) In Dahl ist in der Zeit zwischen Samstagabend auf Sonntagvormittag ein Mährobotor von einem Privatgrundstück entwendet und anschließend in den Dorfteich geworfen worden. Der Rasenmäher der Marke Husqvarna hatte an der Ladestation auf einem frei zugänglichen Gartengrundstück an der Straße Brakenberg gestanden. Am Sonntag stellte die Besitzerin fest, dass sich der Rasenmäher nicht mehr in ihrem Garten befand. Da schon einmal ihr Roboter entwendet und in der Dorfmitte abgestellt worden war, machte sie sich auf die Suche und fand das rund 1500 Euro teure Gerät völlig zerstört im Dorfteich wieder. Zeugen, die Angaben zu möglichen Verdächtigen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

