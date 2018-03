Polizei Paderborn / Mann mit Axt verletzt

Mann mit Axt verletzt

Lichtenau-Holtheim - (mb) In einer Scheune an der Kleinenberger Straße ist am Dienstag ein 50-jähriger Mann bei einem tätlichen Angriff schwer verletzt worden.

Der 50-Jährige arbeitete gegen 17.50 Uhr in der außerhalb der Ortschaft gelegenen landwirtschaftlich genutzten Halle. Sein 52-jähriger Bruder kam hinzu und bedrohte den Jüngeren mit einer Axt. Im Laufe des Streits erlitt der 50-Jährige Verletzungen an einer Hand und flüchtete ins Dorf. Der Tatverdächtige entfernte sich mit einem Auto. Verwandte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus nach Paderborn wo er operiert werden musste. Später am Abend wurde die Polizei in Kenntnis gesetzt. Gegen den 52-jährigen Tatverdächtigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

