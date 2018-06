Polizei Paderborn / Mehrere Einbrüche im Fohling

Mehrere Einbrüche im Fohling

Paderborn-Elsen - (mb) In der Nacht zu Dienstag sind im Gewerbegebiet Fohling drei Firmeneinbrüche verübt worden. In einem Fall stahlen die Täter einen Iveco-Transporter mit dem vermutlich die Beute abtransportiert wurde.

Der erste Einbruch fiel um 05.15 Uhr in einem Garten- und Landschaftspflegebetrieb auf. Die Täter waren in die Lagerhalle eingedrungen und hatten Motorsägen sowie weitere Werkzeuge aus dem Lager gestohlen. Ein weißer Transporter der Marke Iveco stand in der Halle und wurde ebenfalls entwendet.

Im Laufe des Morgens wurden die Einbrüche in einen Vertrieb für Gartenbaustoffe und einen Dachdeckerbetrieb bekannt. In einem Fall hatten die Täter die Umzäunung zerschnitten, um auf das Betriebsgelände zu kommen. Sie flexten eine Tür und im Gebäude einen Tresor auf, aus dem Bargeld entwendet wurde. Im Nachbarbetrieb war das Hallentor aufgebrochen worden. Hier wurde vermutlich nichts entwendet.

Der gestohlene Transporter wurde nach am Abend in Schloß Holte-Stukenbrock wieder aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

