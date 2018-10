Polizei Paderborn / Mit Auto überschlagen - Zeugen nach ...

Mit Auto überschlagen - Zeugen nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Lippling gesucht

Delbrück - (mb) Weil ihr ein Auto die Vorfahrt auf der Westerwieher Straße nahm ist eine 23-jährige Autofahrerin am Sonntag verunglückt.

Die junge Citroen-C2-Fahrerin fuhr gegen 13.35 Uhr auf der Westerwieher Straße in Richtung Lippling. Aus der Landstraße kommend missachtete der Fahrer eines silbernen Autos die Vorfahrt der Citroenfahrerin. Diese bremste und wich aus. Dabei kam der Citroen nach links von der Straße ab und überschlug sich im Graben. Der Kleinwagen blieb mit Totalschaden stehen. Die 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Vermutlich überquerte der unbekannte silberne Van-ähnliche Pkw, die Westerwieher Straße und fuhr auf dem Jüdendamm davon. Nach notärztlicher Versorgung am Unfallort wurde die verletzte Citroenfahrerin mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

