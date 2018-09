Polizei Paderborn / Mofa mit 90 km/h gemessen

Mofa mit 90 km/h gemessen

Paderborn - (uk) Die Polizei hat am Dienstag in der Paderborner Innenstadt ein Mofa überprüft, das fast viermal so schnell fahren konnte, wie erlaubt. Den Polizisten war der Mofafahrer gegen 12.45 Uhr auf der Borchener Straße aufgefallen, als er problemlos dem Verkehrsfluss folgen konnte. Mofas dürfen bauartbedingt nur 25 km/h schnell sein. Nachdem der 20-jährige Fahrer angehalten worden war, wurde die erreichbare Höchstgeschwindigkeit seines Zweirades mit einem Rollenprüfstand gemessen. Dabei kam heraus, dass das Mofa bis zu 90 km/h erreichen kann und somit als Leichtkraftrad einzustufen ist. Dafür ist eine entsprechende Fahrerlaubnis notwendig, die der junge Mann nicht vorweisen kann. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

