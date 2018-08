Polizei Paderborn / Nach Einbruch bei Autohändler Vielzahl von ...

Nach Einbruch bei Autohändler Vielzahl von Autoschlüsseln gefunden

Paderborn - (uk) Nach dem Fund von diversen Autoschlüsseln sucht die Polizei nach deren Besitzern. Am Samstagmorgen waren die Beamten zu einem Einbruch bei einem Autohändler im Gewerbegebiet Benhauser Feld gerufen worden. Der Geschädigte zeigte den Polizisten seinen aufgebrochenen Verkaufscontainer, der auf dem Gelände seines Gebrauchtwagenhandels an der Friedrich-List-Straße steht. Die Täter hatten sich in der Nacht zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Container verschafft und zwei Computerbildschirme, einen Fernseher und eine Spardose mit Bargeld entwendet. Gegen Mittag rief der Geschädigte erneut bei der Polizei an und teilte mit, dass er auf seinem Firmengelände eine weiße Plastiktüte mit rotem Apothekenaufdruck gefunden hatte in der sich zahlreiche Autoschlüssel befanden, die nicht zu seiner Firma gehören. Die Polizei stellte über 60 Schlüssel unterschiedlicher Marken, vor allem von Volkswagen und Opel, sicher. Überprüfungen bei den Autofirmen haben bei der Suche nach den Besitzern bislang nicht weitergeführt. Die Polizei (Telefonnummer: 05251-3060) fragt deshalb, ob es Zeugen gibt, die Hinweise dazu machen können, wem die Schlüssel gehören und ob sie möglicherweise durch eine Straftat dem rechtmäßigem Besitzer abhandengekommen sind und ob es Zeugen gibt, die Angaben zu dem Einbruch in den Container machen können.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -