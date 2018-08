Polizei Paderborn / Nach Unfall mit Taxi sucht die Polizei Zeugen

Nach Unfall mit Taxi sucht die Polizei Zeugen

Paderborn - (uk) Nach einem Unfall mit einem Taxi am frühen Freitagmorgen in der Paderborner Innenstadt sucht die Polizei nach dem Fahrgast. Nach Angaben des Taxifahrers (65) hatte er gegen 03.20 Uhr einen männlichen Fahrgast am Marienplatz aufgenommen. Der offensichtlich alkoholisierte Mann hatte auf dem Beifahrersitz Platz genommen. Wenige Augenblicke nach Beginn der Fahrt hatte der Fahrgast nach Angaben des Taxifahrers plötzlich "Stopp" gerufen und den Fahrzeugführer am rechten Arm gezogen. Dadurch verlor der Taxifahrer auf der Marienstraße die Kontrolle über den Mercedes, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte erst gegen einen Absperrpfosten und dann gegen ein Baumschutzgitter. Danach stieg der Fahrgast aus und ging in Richtung Friedrichstraße weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und an der Unfallstelle zu bleiben. Der Taxifahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

