Polizei Paderborn / Nachbar verscheucht mutmaßliche Einbrecher

Nachbar verscheucht mutmaßliche Einbrecher

Salzkotten - (mb) Dank eines aufmerksamen Nachbarn ist am Dienstagvormittag der Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kamp in Niederntudorf vereitelt worden.

Die Bewohner hatten das Haus morgens verlassen. Gegen 10.10 Uhr beobachtete ein Nachbar einen weißen Lieferwagen, der mit laufendem Motor auf der Straße vor dem Haus stand. Ein Mann saß am Steuer. Als sich der Zeuge dem Fahrzeug näherte, lief plötzlich ein zweiter Mann aus dem Windfang des betroffenen Hauses zu dem Lieferwagen. Der Fremde stieg ein und der Transporter fuhr davon. Das Fahrzeug hatte ein vermutlich polnisches Kennzeichen. Der Zeuge verständigte die Hausbesitzer. Am Haus wurden Einbruchspuren an der Haustür sowie an der Kellertür entdeckt. In das Haus waren die Einbrecher noch nicht gelangt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222