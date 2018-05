Polizei Paderborn / Neunjährigen Jungen angefahren

Neunjährigen Jungen angefahren

Delbrück - (mb) Bei einem Verkehrsunfall im Nussbaumweg ist am Mittwoch ein neunjähriger Radfahrer verletzt worden. Der Junge fuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Kinder-Mountainbike im verkehrsberuhigten Bereich des Nussbaumwegs. Von einem Grundstück setzte ein BMW-Fahrer rückwärts auf die Straße und übersah den Radler. Das keinen Fahrradhelm nutzende Kind wurde vom Autoheck erfasst und stürzte. Ein Notarzt versorgte den Jungen am Unfallort. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222