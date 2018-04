Polizei Paderborn / Pedelecfahrer bei Alleinunfällen verletzt

Pedelecfahrer bei Alleinunfällen verletzt

Bad Lippspringe/Paderborn - (uk) Am Sonntag sind in Bad Lippspringe eine Pedelecfahrerin und in Schloß Neuhaus ein Pedelecfahrer bei Alleinunfällen verletzt worden. Die 70-jährige war gegen 14.50 Uhr von einem Grundstück aus auf die Hermannstraße aufgefahren. Dabei war sie ohne Fremdeinwirkung gestürzt und hatte sich Verletzungen am Bein sowie am Ellenbogen zugezogen. Sie wurde mit einem Rettungswagen für weitere ärztliche Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls ohne Einwirkung Dritter war ein Pedelecfahrer (57) gegen 18.00 Uhr in Schloß Neuhaus verunfallt. Der Zweiradfahrer hatte die Hermann-Löns-Straße aus Richtung Sennelager kommend befahren. Etwa 20 Meter vor der Einmündung Bielefelder Straße wollte er über einen abgesenkten Bordstein auf den Gehweg fahren, um den wenige Meter später beginnenden Radweg zu benutzen. Dabei kam er zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Der Paderborner wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

