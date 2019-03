Polizei Paderborn / Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat

Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat

Paderborn - (khp) Am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei am Hudeweg einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig festgenommen.

Um 03:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Anwohner einen Mann im Hudeweg der sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Als die alarmierte Polizeistreife eintraf hatte der verdächtige ein Grundstück betreten. Die Polizisten entdeckten den Mann in einer Garage und nahmen ihn fest als er die Garage verließ. Während seiner Festnahme ließ der Mann das Diebesgut und ein Messer fallen. Er hatte offensichtlich alkoholische Getränke und ein Longboard aus der Garage entwendet. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurde eine Funkfernbedienung für ein Garagentor gefunden, die zuvor aus einem in der Nähe geparkten Pkw gestohlen worden war. Der Tatverdächtige ist ein 17-jähriger Drogenkonsument gegen den bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten ermittelt wird.

