Polizei Paderborn / Polizei sucht Fahrer von weißen Kleinwagen

Polizei sucht Fahrer von weißen Kleinwagen

Paderborn - (uk) Nach einem Verkehrsunfall in der Paderborn Innenstadt am Dienstagmorgen sucht die Polizei nach der Fahrerin oder dem Fahrer eines weißen Kleinwagens. Gegen 08.02 Uhr hatte der Fahrer (49) eines blauen Volkswagen Multivan die Penzlinger Straße in Richtung Driburger Straße befahren. Etwa 300 Meter vor der Einmündung Dörener Weg kam dem Autofahrer ein weißer Kleinwagen entgegen, der zunächst hinter dort geparkten Autos hielt, um den Transporter durchfahren zu lassen. Plötzlich scherte die Fahrerin oder der Fahrer des Kleinwagens aus, um an den geparkten Autos in Richtung Detmolder Straße weiterzufahren. Der Fahrer des Multivan erschrak daraufhin und wich nach rechts aus, um nicht mit dem Kleinwagen zusammenzustoßen. Dabei stieß er mit dem rechten Seitenspiegel gegen den linken Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Kleintransporters. Der Fahrzeugführer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der möglichen Fahrerin oder dem Fahrer des Kleinwagens machen können werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

