Polizei Paderborn / Radfahrer bei Unfällen verletzt

Radfahrer bei Unfällen verletzt

Paderborn - (mb) Bei Fahrradunfällen sind am Donnerstag eine Frau und ein Junge verletzt worden.

Gegen 07.30 Uhr fuhr ein 12-jähriger Junge in Sande mit seinem Mountainbike auf dem für Radfahrer freigegebenen Fußweg an der Sennelagerstraße in Richtung B64. Kurz nach der Einmündung Ostenländer Straße kam ihm eine 57-jährige Frau mit einem Elektro-Klapprad entgegen. Die Frau war vom Lippesee-Radweg eingebogen und wich dem Jungen aus. Sie geriet auf den feuchten Grünstreifen und stürzte.

Am Niesenteich stürzte ein 12-Jähriger gegen 12.50 Uhr. Er war auf dem Radweg am Schulsportplatz unterwegs, als sich ein Schnürsenkel seiner Schuhe in einem Pedal verfing. Der Junge fiel auf die Schulter und verletzte sich leicht.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht und ambulant versorgt.

