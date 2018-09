Polizei Paderborn / Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit PKW

Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit PKW

Paderborn - (uk) Die Polizei sucht nach einem Radfahrer, der am Dienstagnachmittag in der Paderborner Innenstadt in einen Unfall verwickelt war und von der Unfallstelle geflüchtet ist. Gegen 17.30 Uhr war ein Opelfahrer (24) von der Friedrichstraße kommend nach rechts auf die Straße Alte Torgasse in Richtung Zentralstation abgebogen, als plötzlich ein Radfahrer im Einmündungsbereich Westernmauer die Straße querte und mit der Front des Autos zusammenstieß. Der etwa 16 bis 20 Jahre alte Radfahrer fiel dabei zu Boden. Nachdem der Autofahrer und ein Zeuge dem jungen, offenbar unverletzten Mann, wieder aufgeholfen hatten, lief dieser plötzlich in Richtung Marienstraße davon, ohne, dass er zuvor seine Personalien angegeben hatte. Die Zeugen beschreiben den Flüchtigen als etwa 1,90 Meter groß und von dünner Statur. Er ist ein sehr blasser Hauttyp und hat dunkelblonde, braune leicht lockige Haare. Zur Tatzeit war er mit einem Kapuzenpulli mit der weißen Aufschrift "187", einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Zudem trug er eine dunkle Bauchtasche quer über die Schultern bis zur Hüfte. Bei dem Fahrrad, das an der Unfallstelle zurückblieb, handelt es sich um ein beigefarbenes Damenrad mit braunem Ledersattel und braunen Griffen, ebenfalls aus Leder, an den Lenkerenden. Zeugen, die Angaben zu dem Radfahrer oder Fahrrad machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

