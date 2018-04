Polizei Paderborn / Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Paderborn - (mb) Auf dem Südring hat am Montag ein 40-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Mann überquerte den Südring gegen 16.55 Uhr an der Einmündung Technologiepark. Er nutzte den Überweg für Radfahrer und Fußgänger laut ersten Zeugenangaben bei Rot in Richtung Technologiepark. Ein auf dem Südring in Richtung Giselastraße fahrender VW-Polo-Fahrer (28) reagierte mit einer Vollbremsung, konnte die Kollision mit dem Radler aber nicht mehr verhindern. Der Radfahrer flog über die Motorhaube und schlug mit dem ungeschützten Kopf gegen die Frontscheibe. Schwerverletzt blieb der Mann auf der Straße liegen. Er wurde notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubscharuber in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen. Der Südring war im Bereich der Unfallstelle rund zwei Stunden gesperrt.

