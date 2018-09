Polizei Paderborn / Radfahrer von Autofahrerin übersehen

Radfahrer von Autofahrerin übersehen

Paderborn - (uk) Am Dienstagmorgen ist ein Radfahrer von einer Autofahrerin übersehen und bei der anschließenden Kollision leicht verletzt worden. Die 60-jährige Fiatfahrerin hatte gegen 06.54 Uhr die Rathenaustraße in Richtung Bahnhofstraße befahren. In Höhe der Einmündung Aldegrevestraße wollte sie nach links in diese abbiegen. Nach eigenen Angaben wollte sie vor einem herannahenden Auto noch abbiegen und hatte dabei den entgegenkommenden Radfahrer, der mit Licht unterwegs war, übersehen. Der 43-jährige Zweiradfahrer wurde bei der Kollision auf die Straße geschleudert und zog sich Verletzungen an der Hand und der Schulter zu. Er wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

