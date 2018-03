Polizei Paderborn / Radlerin die Vorfahrt genommen

Radlerin die Vorfahrt genommen

Paderborn-Elsen - (mb) Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Gesselner Straße in die Sander Straße ist am Mittwoch eine Radfahrerin verletzt worden.

Die 50-jährige Radlerin fuhr gegen 20.00 Uhr auf dem Radweg an der Sander Straße in Richtung Ortsmitte. Als sie die Gesselner Straße überquerte, missachtete ein 63-jähriger Renault-Capture-Fahrer ihre Vorfahrt. Der Mann wollte aus der Gesselner Straße nach rechts abbiegen. Es kam zur Kollision und die Radlerin stürzte. Sie zog sich Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

