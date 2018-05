Polizei Paderborn / Rechts vor links missachtet - Fünf Verletzte

Rechts vor links missachtet - Fünf Verletzte

Salzkotten-Upsprunge - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Hüneknapp sind am Dienstag eine Autoinsassin schwer und vier weitere leicht verletzt worden.

Eine 43-jährige VW-UP-Fahrerin fuhr gegen 19.05 Uhr von Upsprunge in Richtung L751. An der Einmündung kurz nach dem Ortsausgang gilt rechts vor links. Ein bog 18-jähriger Audi-A3-Fahrer kam von rechts aus der Seitenstraße und es kam zur Kollision. Im VW verletzten sich die Fahrerin sowie ein 12-jähriges Mädchen leicht. Der Audifahrer und ein Beifahrer (18) zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Eine 16-Jährige, die im Fond des Audis gesessen hatte, erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

