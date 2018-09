Polizei Paderborn / Reitsättel aus Stall gestohlen

Reitsättel aus Stall gestohlen

Bad Lippspringe - (mb) Aus einem Pferdestall am Kreuzweg sind in den letzten Tagen vier Reitsättel entwendet worden.

Der Stall befindet sich auf einer Wiese an der Einmündung Dedinghauser Weg. Die Tatzeit liegt zwischen 18.45 Uhr am Dienstag und 16.45 Uhr am Mittwoch. Der oder die Täter gelangten in den Stall und brachen dort Spinde auf, in denen die Sättel gelagert wurden. Möglicherweise wurde zum Abtransport ein Fahrzeug genutzt. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222