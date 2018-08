Polizei Paderborn / Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Paderborn - (mb) Bei einem Auffahrunfall auf der Borchener Straße hat ein Motorrollerfahrer am Donnerstagabend schwere Verletzungen erlitten.

Der 22-jährige Rollerfahrer fuhr gegen 22.15 Uhr stadteinwärts. Er bemerkte den Rückstau vor der roten Ampel an der Einmündung Wollmarktstraße zu spät und prallte ungebremst auf das Heck eines Ford Ka. Dabei schlug der Rollerfahrer gegen die Heckscheibe. Er zog sich Schnittwunden und weitere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand Totalschaden.

