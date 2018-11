Polizei Paderborn / Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Bulli ...

Rollerfahrer bei Zusammenstoß mit Bulli schwer verletzt

Paderborn - (uk) Mit schweren Beinverletzungen musste ein Rollerfahrer am Donnerstagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit einem Bulli in der Nähe von Elsen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 56-jährige Zweiradfahrer hatte gegen 15.30 Uhr die Scharmeder Straße befahren und an der Einmündung Wewerstraße zunächst angehalten. Zeitgleich befuhr eine 66-jährige Ford Transitfahrerin die Wewerstraße in Richtung Wewer. In Höhe der Einmündung kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Roller gegen die rechte Fahrzeugseite des Transits prallte und der Fahrer zu Boden stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht.

