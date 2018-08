Polizei Paderborn / Seniorenehepaar von Trickdieben bestohlen

Seniorenehepaar von Trickdieben bestohlen

Lichtenau - (uk) Am Dienstagmittag ist ein Seniorenehepaar in Lichtenau von Trickdieben bestohlen worden. Gegen 12.00 Uhr hatten zwei junge Männer an der Wohnungstür der Eheleute, die in einem Mehrfamilienhaus an der Königstraße/Nähe Driburger Straße wohnen, geschellt und sich als Studenten ausgegeben. Die beiden Fremden fragten nach alten und defekten Elektroartikeln sowie Büchern. Nachdem die Senioren die Beiden in ihre Wohnung gelassen hatten schaute sich einer der Unbekannten kurz einen alten Staubsauger an, um sich dann unbeaufsichtigt in der Wohnung zu bewegen. Während dieser Zeit ließ sich sein Komplize eine Kiste mit Büchern zeigen. Nach kurzer Zeit kam der zweite Täter wieder hinzu und Beide erklärten ihr Auto holen zu wollen, damit sie die Kiste mit Büchern in den Kofferraum stellen können. Die Verdächtigen haben sich nie wieder blicken lassen. Dafür stellten die Geschädigten am Mittwoch fest, dass diverser Schmuck, der im Schlafzimmer aufbewahrt war, gestohlen wurde. Einer der Täter ist etwa 1,70 Meter groß und hat ein südländisches Aussehen. Er trug einen Vollbart, hat dunkle Haare und ist schlank und sportlich. Sein Mitttäter hat ein mitteleuropäisches Aussehen, dunkle Haare und ist korpulent. Zeugen, die Angaben zu möglichen Verdächtigen machen können, werden gebeten unter der Telefonnummer 05251-3060 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

OTS: Polizei Paderborn newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/55625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_55625.rss2

Rückfragen bitte an:

Der Landrat als Kreispolizeibehörde Paderborn - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Riemekestraße 60- 62 33102 Paderborn

Telefon: 05251/306-1320 Fax: 05251/306-1095 E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de Web: www.polizei.nrw.de/paderborn

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222