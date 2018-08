Polizei Paderborn / Seniorin bei Zusammenstoß zweier Autos ...

Seniorin bei Zusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Altenbeken - (uk) Eine Seniorin ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Samstagmittag in Altenbeken schwer verletzt worden. Die 78-jährige Mercedesfahrerin hatte gegen 13.00 Uhr Adenauerstraße in Richtung Buke befahren. Gleichzeitig wollte ein 19-jähriger Audifahrer aus einer Grundstückszufahrt an der Adenauerstraße/Nähe Kuhlbornstraße auf die Adenauerstraße einbiegen. Dabei übersah den von links herannahen Mercedes. Die Rentnerin prallte mit der Fahrzeugfront gegen die vordere linke Seite des Audis. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Audifahrer und seine Beifahrerin (44) wurden leicht verletzt und wollten sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 16000 Euro.

