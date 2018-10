Polizei Paderborn / Seniorin Opfer von falschen Polizisten

Seniorin Opfer von falschen Polizisten

Paderborn - (mb) Am Donnerstag hat eine 81-jährige Paderbornerin an Betrüger, die mit der "Falsche Polizisten-Masche" anriefen, Teile ihres Vermögens verloren. Die Täter setzten die Seniorin am Telefon massiv unter Druck und nutzten gefälschte Telefonnummern, um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Immer wieder gelingt es den hartnäckig agierenden Kriminellen, Beute zu machen, obwohl ihre Opfer über die Betrugsmaschen informiert sind. Erst am Dienstag hatte die Polizei Paderborn nach einer Anrufserie im Raum Delbrück erneut vor den Tätern gewarnt.

Die neue Serie von Anrufen startete am Donnerstagvormittag in Bad Wünnenberg. Vier Frauen im Alter von 63 bis 83 Jahren nahmen die Anrufe der Betrüger entgegen. Diese stellten sich als Polizisten vor und kamen dann mit der Legende von Einbrechern, Festnahmen und Zetteln mit den Adressen der Angerufenen. Alle Frauen legten nach wenigen Sekunden auf und gingen nicht auf die unbekannten Anrufer ein.

Um 15.15 Uhr klingelte das Telefon erstmals in einem Paderborner Haushalt. Eine 87-Jährige wurde von angeblichen Polizisten unter gleicher Legende über ihre Barschaft und Schmuck ausgefragt. Auch die Frau beendete das Gespräch nach rechtzeitig.

Eine dreiviertel Stunde später nahm eine 81-Jährige den Anruf eines angeblichen Polizisten entgegen. Im Display war eine Paderborner Nummer eingeblendet. Der falsche Polizist machte von Anfang an Druck und redete energisch auf die Seniorin ein. Geschickt gelang es dem Täter Informationen zu geschäftlichen Kontakten des Opfers zu erfahren. Die wurden gleich genutzt, um das Opfer weiter davon zu überzeugen, es handele sich um die echte Polizei, die Einbrechern auf der Spur ist und die Täter mit ihrer Hilfe festnehmen wollen. So konnte die Paderbornerin auch davon überzeugt werden, dass Geld, Schmuck und andere Wertsachen derzeit zuhause nicht sicher seien und ein Polizist alles zur Verwahrung abholen würde. Das geschah gegen 16.30 Uhr. Ein junger Mann, angeblich ein Zivilpolizist, nahm den Beutel mit Bargeld und Wertsachen wortlos entgegen und verschwand. Erst jetzt legte der Anrufer auf. Er hatte dem Opfer keine Chance zur Kontaktaufnahme mit anderen Personen geboten und war permanent am Telefon, selbst als die Frau die Wertgegenstände zusammenpackte. Eine knappe halbe Stunde später meldete sich die 81-Jährige bei der Polizei. Von den Täter und der Beute gibt es bislang keine Spur.

Wir tun es nicht! Niemals! Sagt die echte Polizei.

Die echte Polizei ruft niemals an und warnt vor Einbrechern. Die echte Polizei fragt auch niemals am Telefon nach Bargeld und Wertsachen im Haus. Anrufe der echten Polizei kommen niemals mit der 110 oder einer ähnlichen Nummer bei Ihnen an. Bei solchen Anrufen - sofort auflegen und die echte Polizei über 110 informieren.

